В Башкирии посчитали мужчин

По данным статистиков, к началу 2024 года в Башкирии проживало почти 1,921 млн мужчин, или 47,3% в общей численности населения. Из них в городской местности — 61,3%, в сельской — 38,7%, сообщили в Башстате.
Напомним, в прошлом году в республике родилось более 18 тысяч мальчиков. На 100 мальчиков приходилось 95 девочек.
«На начало 2024 года на 100 мужчин всех возрастов приходилось 112 женщин (в возрасте
30−34 года — 98 женщин, 60 лет и старше — 156). Ухудшение соотношения полов происходит прежде
всего из-за более высокой смертности мужчин», — пояснили статистики.
Кроме того, сохраняется проблема более низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин (67,67 лет) по сравнению с женщинами (78,83 лет).
В составе занятого населения в экономике 53,5% составляют мужчины. Средний возраст
работающего мужчины — 41 год.
«Сильный пол» человечества участвует во всех видах экономической деятельности. При этом
в структуре занятости труд мужчин преобладает в области добычи полезных ископаемых (91,9% от
занятых в этой сфере), в строительстве (89,4%), в обеспечении электрической энергией, газом
и паром; кондиционировании воздуха (76,9%).
«Среди занятого населения Башкирии по уровню образования доля работающих мужчин, имеющих высшее образование, составила 25,2%, среднее профессиональное образование — 59,7%», — добавили в Башстате.