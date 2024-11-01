Обновленный состав «Авангарда» посетил с экскурсией Омский нефтеперерабатывающий завод

Игрокам «Авангарда» и руководству хоккейного клуба показали современные и технологичные объекты предприятия. Среди них комплекс глубокой переработки нефти, благодаря запуску которого Омский НПЗ сумел добиться рекордной глубины переработки нефти — практически 100%.
Спортсменам рассказали о программе «Здоровье и благополучие», которая уже четвертый год реализуется на Омском НПЗ. Тренировки — это только часть системы по охране здоровья, разработанной экспертами в области медицины, психологии и здорового питания специально для завода. Хоккеисты оценили тренажерный зал предприятия, где сотрудники занимаются бесплатно. Хоккеисты также посетили объединенную операторную, откуда сотрудники предприятия управляют множеством технологических процессов на заводе. По словам генерального директора хоккейной команды Германа Чистякова, ОНПЗ и «Авангард» — давние партнеры.
«То, на каком высоком технологичном уровне здесь все организовано, действительно впечатляет. Большое внимание предприятие уделяет экологическим характеристикам производства. В объединенной операторной мы увидели, как в режиме реального времени отслеживаются все ключевые показатели», — сказал Герман Чистяков.
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметил, что игрокам очень приятно, что на ОНПЗ столько поклонников хоккея. Им приятно было пообщаться с любителями хоккея и увидеть своими глазами, какую сложную работу они выполняют на Омском НПЗ.
«Среди жителей Омской области хоккей — один из самых любимых видов спорта. Благодаря компании “Газпром нефть” в Омске построена одна их самых современных хоккейных арен России. Наше предприятие тоже не остается в стороне, второй год мы поддерживаем развитие массового хоккея в регионе. Совместный проект с федерацией хоккея и министерством спорта Омской области сделал занятия этим видом спорта более доступными для всех омичей», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В объединенной операторной игроки «Авангарда» пообщались с сотрудниками ОНПЗ, среди которых немало болельщиков омского клуба. Они задали игрокам вопросы и взяли автографы.