Обновленный состав «Авангарда» посетил с экскурсией Омский нефтеперерабатывающий завод

Спортсменам рассказали о программе «Здоровье и благополучие», которая уже четвертый год реализуется на Омском НПЗ. Тренировки — это только часть системы по охране здоровья, разработанной экспертами в области медицины, психологии и здорового питания специально для завода. Хоккеисты оценили тренажерный зал предприятия, где сотрудники занимаются бесплатно. Хоккеисты также посетили объединенную операторную, откуда сотрудники предприятия управляют множеством технологических процессов на заводе. По словам генерального директора хоккейной команды Германа Чистякова, ОНПЗ и «Авангард» — давние партнеры.