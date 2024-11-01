В центре Волгограда сносят старое неэксплуатируемое здание

По концепции архитекторов, на территории Дома детства появится световая инсталляция по мотивам сказки «12 месяцев». Также строители возведут развивающие панели «Лабиринт», «Архитектор», «Крестики-нолики» и детский городок «Эльфийские домики». Территорию ждет дополнительное объединение.
Напомним, ранее в бывшем кинотеатре «Победа» провели масштабную реконструкцию и разместили театр кукол. Теперь завершаются работы по благоустройству территории горсада. Обновление началось в 2022 году, и уже благоустроены участки между ул. Глубокоовражной, центральной аллеей и зданием по ул. Коммунистической, 5а. Также специалисты обновили пешеходные зоны на улицах Ленина и Коммунистической.
Когда обновление горсада будет полностью завершено, он не только обретен новый, современный вид, но и станет местом для семейного отдыха и занятий спортом, где каждый найдет занятие по душе.