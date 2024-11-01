В центре Волгограда сносят старое неэксплуатируемое здание

Напомним, ранее в бывшем кинотеатре «Победа» провели масштабную реконструкцию и разместили театр кукол. Теперь завершаются работы по благоустройству территории горсада. Обновление началось в 2022 году, и уже благоустроены участки между ул. Глубокоовражной, центральной аллеей и зданием по ул. Коммунистической, 5а. Также специалисты обновили пешеходные зоны на улицах Ленина и Коммунистической.