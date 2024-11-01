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Будет тепло: Узгидромет рассказал о погоде на выходных

Сегодня и на выходных в Узбекистане будет преобладать теплая и сухая погода. Лишь ночью и утром 2 ноября в предгорных и горных районах Ташкентской области, а также в областях Ферганской долины местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха постепенно будет повышаться и к воскресенью достигнет 22−25 градусов тепла.

Сейчас в Олбани: +21° 4 м/с 64% 749 мм рт. ст. +15°
Источник: Vaib.Uz

Ташкент

С 1 по 3 ноября осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет 8−10 градусов тепла, днем сегодня и завтра — 19−21 градус тепла, в воскресенье 3 ноября — 23−25 градусов.

Важная информация

Однако, даже при таких плюсовых температурах важно учитывать, что ощущения на улице и фактические условия в домах сильно отличаются. В бетонных многоэтажках уже ощущается холод, поскольку бетон удерживает низкие температуры. Без отопления внутренние помещения постепенно охлаждаются, холод накапливается в стенах, и даже при дневном потеплении квартиры остаются прохладными. Особенно ощутимо это ночью и утром, когда температура снижается.

Поэтому, несмотря на тёплую погоду, жителям стоит позаботиться о комфортной температуре в домах. Ведь хокимият пока не торопиться включать отопление.