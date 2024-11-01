Будет тепло: Узгидромет рассказал о погоде на выходных

Ташкент
С 1 по 3 ноября осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет 8−10 градусов тепла, днем сегодня и завтра — 19−21 градус тепла, в воскресенье 3 ноября — 23−25 градусов.
Важная информация
Однако, даже при таких плюсовых температурах важно учитывать, что ощущения на улице и фактические условия в домах сильно отличаются. В бетонных многоэтажках уже ощущается холод, поскольку бетон удерживает низкие температуры. Без отопления внутренние помещения постепенно охлаждаются, холод накапливается в стенах, и даже при дневном потеплении квартиры остаются прохладными. Особенно ощутимо это ночью и утром, когда температура снижается.
Поэтому, несмотря на тёплую погоду, жителям стоит позаботиться о комфортной температуре в домах. Ведь хокимият пока не торопиться включать отопление.