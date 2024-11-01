Будет тепло: Узгидромет рассказал о погоде на выходных

Однако, даже при таких плюсовых температурах важно учитывать, что ощущения на улице и фактические условия в домах сильно отличаются. В бетонных многоэтажках уже ощущается холод, поскольку бетон удерживает низкие температуры. Без отопления внутренние помещения постепенно охлаждаются, холод накапливается в стенах, и даже при дневном потеплении квартиры остаются прохладными. Особенно ощутимо это ночью и утром, когда температура снижается.