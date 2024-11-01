В микрорайоне Зеленый Иркутска разлились канализационные стоки

В средствах массовой информации правоохранители натолкнулись на информацию о том, что канализационные стоки разлились в микрорайоне Зеленый областного центра около реки Топка. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, сейчас начали проверку.
— Скоординировали действия уполномоченных контролирующих органов, а также направили поручения в Росприроднадзор, Росрыболовство, Службу государственного экологического надзора Иркутской области и администрацию города, — рассказывают в ведомстве.
Сейчас ситуацию контролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за октябрь 2024 года более 200 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников, потеряв при этом свыше 180 миллионов рублей. Самый распространенный способ обмана — звонок от брокера, который предлагает заработать на криптовалюте и ценных бумагах.