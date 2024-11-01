В микрорайоне Зеленый Иркутска разлились канализационные стоки

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за октябрь 2024 года более 200 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников, потеряв при этом свыше 180 миллионов рублей. Самый распространенный способ обмана — звонок от брокера, который предлагает заработать на криптовалюте и ценных бумагах.