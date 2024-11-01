ГАИ начала в Уфе двухдневные массовые проверки

1 и 2 ноября в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Мероприятия будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами происшествий с тяжелыми последствиями.
В ГАИ напомнили, что езда за рулем в пьяном виде является одним из грубых нарушений ПДД. В ведомстве призвали не забывать, что при управлении транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, опасности подвергается не только водитель, но и другие, ни в чем неповинные, граждане.
Госавтоинспекторы также обратились к родителям. Их призвали помнить о дополнительных мерах безопасности при перевозке детей: использовать специальное детское удерживающее устройство и ремень безопасности.
— Данные приспособления позволят не только сохранить жизнь и здоровье вашему ребенку, но и позволят снизить тяжесть последствий при ДТП, — заявили в дорожной полиции.
Сотрудники ГАИ напомнили, что о грубых нарушениях ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.