Сильные, красивые и справедливые: Что известно о финалистках конкурса «Леди в погонах-2024»

По словам ведущего специалиста, в ее жизни многое изменилось: она стала мамой, получила образование, изменила планы на жизнь. Но место работы в ее жизни всегда остается постоянным. И за эти шесть лет работы в органах Вероника стала чувствовать себя настоящим профессионалом своего дела.