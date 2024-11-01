Сильные, красивые и справедливые: Что известно о финалистках конкурса «Леди в погонах-2024»

С начала старта конкурс «Леди в погонах — 2024» прошла неделя. За звание самой очаровательной сотрудницы Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области борются девять специалистов ведомства.
1 ноября — День судебного пристава России. И в честь профессионального праздника мы решили подвести предварительные итоги нашего голосования.
«ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ — ЭТО КРАСИВО».
Итак, на данный момент с 5 580 голосами лидирует главный специалист-эксперт, референт государственной гражданской службы РФ первого класса Юлия Чиркова. В органах она работает уже десять лет. И, как признается конкурсантка, служба научила ее мудрости и терпимости. Кроме того, благодаря работе дончанка стала решительной и закалила свой характер.
Юлия в профессии уже десять лет.
— Женщины в погонах всегда были украшением любого ведомства, ведь несмотря на хрупкость, мы выполняем ответственную работу по контролю за правомерной деятельностью государственных структур.
С ДЕТСТВА БОРОЛАСЬ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
На почетном втором месте, по предварительным итогам голосования, находится инспектор отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Ангелина Иорданидис. За нее наши читатели отдали 5 290 лайков.
Ангелина с детства борется за справедливость.
С самого детства Ангелина была ответственной и уважала закон. Будучи маленькой девочкой, наша участница боролась за справедливость. Поэтому, когда настало время определяться с будущей профессией, Ангелина, не раздумывая, выбрала юридический факультет. И три года назад пришла на работу ГУФССП по Ростовской области.
— С каждым годом службы все больше убеждаюсь, что судебный пристав — это очень ответственный, грамотный сотрудник, для которого торжество справедливости является высшей ценностью.
НЕ МЕЧТАЛА НОСИТЬ ПОГОНЫ.
Итак, с 4073 голосами на третьем месте — ведущий специалист, эксперт отдела информатизации и информационной безопасности Вероника Парфенова.
Вероника никогда не мечтала носить погоны, но сейчас носит их с гордостью.
В отличие от других участниц Вероника в детстве не мечтала носить погоны. Но спустя годы взгляды девушки изменились. И теперь она уже шесть лет находится на страже закона.
По словам ведущего специалиста, в ее жизни многое изменилось: она стала мамой, получила образование, изменила планы на жизнь. Но место работы в ее жизни всегда остается постоянным. И за эти шесть лет работы в органах Вероника стала чувствовать себя настоящим профессионалом своего дела.
— И сегодня погоны я ношу с гордостью.
Напомним, у наших читателей еще есть шанс отдать голос за понравившуюся конкурсантку до 7 ноября включительно. И помочь своей фаворитке стать «Леди в погонах — 2024».