Районы с самой острой проблемой мигрантов назвали в «Русской общине» Новосибирска

В марте 2022 года в Новосибирске появилось общественное движение «Русская община», которое быстро привлекло внимание горожан. В интервью корреспонденту редакции Om1 Руслану Киму руководитель администрации движения рассказал о целях организации и проблемах, связанных с миграцией.
По словам представителя «Русской общины», наиболее острые проблемы с мигрантами наблюдаются в Хилокском микрорайоне.
«На первом месте, конечно же, Хилокский микрорайон. Также есть существенные проблемы в МЖК, в районе пл. Маркса. Имеются эпицентры и в других районах города и области», — рассказал Иван, руководитель администрации в Новосибирске.
Движение активно взаимодействует с миграционными службами и правоохранительными органами, стремясь наладить диалог в рамках закона. По мнению руководителя, «Русская Община» уже оказывает заметное влияние на развитие межкультурного диалога в Новосибирске.
«Мы тверды своими принципами: на земле есть хозяин, в стране есть закон. Если наш визави их соблюдает, мы с радостью вступим в диалог», — подчеркнул он.
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