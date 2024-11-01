В Сочи скорректировали график начала отопительного сезона

Параллельно с тем, как батареи в домах сочинцев будут становиться горячими в администрации курорта заработает «горячая линия». Звонить можно будет по вопросам отопления в рабочее время по телефону
Отопительный сезон в Сочи решили начать на 2 недели раньше ранее запланированного срока — 13 ноября. А 1 ноября значилось датой начала подачи тепла в батареи только для предгорных районов. По запросам руководителей топить уже стали детские сады, больницы, школы, объекты социально-культурной сферы.
Замглавы Сочи Петр Северов заверил, что все объекты готовы к старту отопительного сезона, необходимые ремонтные работы и гидравлические испытания проведены.
Однако, чтобы выйти на нормативные параметры подачи тепла, техниче
Чтобы выйти на нормативные параметры теплоносителя, отрегулировать системы подачи и приема тепла, техническим службам необходимо время. По нормам это должно быть приведено в соответствие с требованиями в течение 5 дней с момента начала запуска теплоносителя.
Со стартом отопительного периода также начнет действовать горячая линия в департаменте городского хозяйства администрации Сочи, куда жители смогут обратиться по вопросам отопления. Звонки будут приниматься в рабочее время по номеру
Также круглосуточно работает единая диспетчерская служба МУП «Сочитеплоэнерго» по Центральному и Хостинскому районам —