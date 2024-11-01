В Сочи скорректировали график начала отопительного сезона

Однако, чтобы выйти на нормативные параметры подачи тепла, техниче

Чтобы выйти на нормативные параметры теплоносителя, отрегулировать системы подачи и приема тепла, техническим службам необходимо время. По нормам это должно быть приведено в соответствие с требованиями в течение 5 дней с момента начала запуска теплоносителя.



Со стартом отопительного периода также начнет действовать горячая линия в департаменте городского хозяйства администрации Сочи, куда жители смогут обратиться по вопросам отопления. Звонки будут приниматься в рабочее время по номеру 8 (918) 105−37−24 .



Также круглосуточно работает единая диспетчерская служба МУП «Сочитеплоэнерго» по Центральному и Хостинскому районам — 8 (862) 264−30−33 , Адлерскому — 8 (862) 246−66−29 , Лазаревскому — (862) 270−33−39.