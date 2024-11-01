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В Сочи скорректировали график начала отопительного сезона

В Сочи сегодня, 1 ноября, начинается отопительный сезон. Решение подавать тепло ранее запланированного срока было принято в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха на следующей неделе.

Источник: AP 2024

Параллельно с тем, как батареи в домах сочинцев будут становиться горячими в администрации курорта заработает «горячая линия». Звонить можно будет по вопросам отопления в рабочее время по телефону 8 (918) 105−37−24. В круглосуточном режиме работают диспетчерские службы МУП «Сочитеплоэнерго» по Центральному и Хостинскому районам — 8 (862) 264−30−33, Адлерскому — 8 (862) 246−66−29, Лазаревскому — (862) 270−33−39.

Отопительный сезон в Сочи решили начать на 2 недели раньше ранее запланированного срока — 13 ноября. А 1 ноября значилось датой начала подачи тепла в батареи только для предгорных районов. По запросам руководителей топить уже стали детские сады, больницы, школы, объекты социально-культурной сферы.

Замглавы Сочи Петр Северов заверил, что все объекты готовы к старту отопительного сезона, необходимые ремонтные работы и гидравлические испытания проведены.

Однако, чтобы выйти на нормативные параметры подачи тепла, техниче
Чтобы выйти на нормативные параметры теплоносителя, отрегулировать системы подачи и приема тепла, техническим службам необходимо время. По нормам это должно быть приведено в соответствие с требованиями в течение 5 дней с момента начала запуска теплоносителя.

Со стартом отопительного периода также начнет действовать горячая линия в департаменте городского хозяйства администрации Сочи, куда жители смогут обратиться по вопросам отопления. Звонки будут приниматься в рабочее время по номеру 8 (918) 105−37−24.

Также круглосуточно работает единая диспетчерская служба МУП «Сочитеплоэнерго» по Центральному и Хостинскому районам — 8 (862) 264−30−33, Адлерскому — 8 (862) 246−66−29, Лазаревскому — (862) 270−33−39.

ЖКХ