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В Новосибирской области зарплаты бюджетников проиндексируют на 16,2%

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Источник: Freepik

Глава региона Андрей Травников сегодня — 1 ноября — в эфире телеканала ОТС сообщил, что с сегодняшнего дня заработная плата учителей, врачей и прочих бюджетников выросла на 16,2%.

Это связано с ростом доходов в экономике.

По словам губернатора, рост доходов в экономике уже два года бьет рекорды и превышает ожидания. За этот год доходы в экономике увеличились на 16,2%. Соответственно, на эту сумму проиндексируют зарплату бюджетников.

Повышение произошло с сегодняшнего дня — 1 ноября. В бюджете региона на индексацию зарплат заложено 4 млрд рублей.

Екатерина СОСНИНА.