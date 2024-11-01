В Новосибирской области зарплаты бюджетников проиндексируют на 16,2%

Глава региона Андрей Травников сегодня — 1 ноября — в эфире телеканала ОТС сообщил, что с сегодняшнего дня заработная плата учителей, врачей и прочих бюджетников выросла на 16,2%.
Это связано с ростом доходов в экономике.
По словам губернатора, рост доходов в экономике уже два года бьет рекорды и превышает ожидания. За этот год доходы в экономике увеличились на 16,2%. Соответственно, на эту сумму проиндексируют зарплату бюджетников.
Повышение произошло с сегодняшнего дня — 1 ноября. В бюджете региона на индексацию зарплат заложено 4 млрд рублей.
Екатерина СОСНИНА.