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4-летнего ребенка забрали от пьющей матери в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Канска обратилась в полицию с информацией о том, что четырехлетний мальчик находится в социально опасном положении.

Источник: Соцсети

Выяснилось, что малыш проживает с 25-летней матерью и 7-летним братом. Семья переехала в Канск из Иланского около двух месяцев назад, при этом ранее в поле зрения ОВД не попадала.

28 октября в течение дня мать выпивала. Старший сын на каникулы уехал к бабушке в Иланский. Пьяная женщина решила провести видеотрансляцию. Зрителям она показывала свое нетрезвое состояние и домашнюю атмосферу, которые и стали причиной обращения заявительницы в ОВД.

Сотрудники полиции увидели обстановку, которая представляет опасность для здоровья ребенка. В итоге мальчика забрали в Центр семьи «Канский». Малышу оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Инспекторы ПДН составили административный протокол. Для рассмотрения и принятия решения документ направят на административную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также полицейские проверят условия, в которых воспитывается 7-летний сын женщины, сообщает МВД по краю.