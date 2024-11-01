4-летнего ребенка забрали от пьющей матери в Красноярском крае

Выяснилось, что малыш проживает с 25-летней матерью и 7-летним братом. Семья переехала в Канск из Иланского около двух месяцев назад, при этом ранее в поле зрения ОВД не попадала.
28 октября в течение дня мать выпивала. Старший сын на каникулы уехал к бабушке в Иланский. Пьяная женщина решила провести видеотрансляцию. Зрителям она показывала свое нетрезвое состояние и домашнюю атмосферу, которые и стали причиной обращения заявительницы в ОВД.
Сотрудники полиции увидели обстановку, которая представляет опасность для здоровья ребенка. В итоге мальчика забрали в Центр семьи «Канский». Малышу оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Инспекторы ПДН составили административный протокол. Для рассмотрения и принятия решения документ направят на административную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Также полицейские проверят условия, в которых воспитывается 7-летний сын женщины, сообщает МВД по краю.