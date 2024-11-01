Роспортребнадзор крупно оштрафовал омских производителей «молочки»

Омский Роспотребнадзор провел в мае 2024 года проверку молочной продукции на прилавках в магазинах «Магнит». В ходе проверки в ведомстве выявили серьезные нарушения.
Среди отобранных продуктов оказалась сметана от «Лузинского молока» с 15% долей жирности. Проверка выявила нарушения требования законодательства в сфере технического регулирования по жирно-кислотному составу и содержанию фитостеринов. У товара также отсутствовала информация о наличии растительных жиров.
За многочисленные нарушения производитель получил крупный штраф в размере 300 тыс. рублей.
В июле 2024 года проверке подверглось сливочное масло с массовой долей жира 72,5% «Крестьянское» от комбината «Тюкалинский».
Среди нарушений в ведомстве выявили такие же, как и у сметаны — нарушения требования законодательства в сфере технического регулирования по жирно-кислотному составу и содержанию фитостеринов, а также отсутствие упоминания о наличии растительных жиров в составе продукции.
За данные нарушения производитель был оштрафован на 30 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что в Омске обнаружили фиктивного производителя молочной продукции.