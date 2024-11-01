Кому из крымчан не нужно платить НДФЛ: по следам закона, подписанного Путиным

Президент подписал закон, которым освободил россиян от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, которая возникла из-за экономии на процентах по кредитам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Льготная мера касается тех, кто до 31 декабря 2024 года взял или еще планирует оформить кредиты на строительство, покупку жилья и земельных участков, а также ради рефинансирования таких кредитов. «Комсомолка» вместе с крымским экспертом разбиралась, кто не будет платить налог.
ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА ИЗ-ЗА ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ.
Материальная выгода, о которой идет речь в документе, это тот дополнительный доход, который возникает в случае с ипотекой под низкий процент. Ведь по льготным программам кредитования заемщик тратит на выплату процентов гораздо меньше, чем мог бы. Остальное компенсирует государство. Например, ставка по ипотеке с господдержкой для IT- специалистов сегодня составляет 4%, сельская ипотека — 3%. В то время, как без господдержки процент значительно выше — 20,1%.
«В соответствии с пунктом 1 статьи 212 Налогового кодекса доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, в частности, является материальная выгода от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, переданными от организаций или ИП», — отмечают в налоговой.
Выгодой считается разница между двумя третями действующей ставки ЦБ и процентом годовых, под который была взята ипотека. Получившаяся сумма облагается налогом в размере 35%.
КОГО ИЗ КРЫМЧАН КАСАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ МЕРА.
Для получения льготы необходимо соблюдение двух условий: кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года, а у заемщика должно быть подтвержденное налоговой службой право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья. Как известно, получить его можно только один раз в жизни, при этом жилье должно быть куплено не за счет работодателя или бюджетных средств, а также не у близкого родственника.
Право на налоговый вычет имеет любой работающий крымчанин, который платит НДФЛ. При покупке недвижимости таким образом можно вернуть 13% от ее стоимости, но не больше установленного лимита в 2 миллиона рублей. То есть сумма составит в пределах 260 тысяч рублей. Отдельный лимит установлен на вычет по процентам за ипотеку — 3 миллиона рублей. То есть вернут 13% от этой суммы — 390 тысяч.
КАК СВЯЗАНА КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА И НОВЫЙ ЗАКОН.
«Для чего придумали ключевую ставку (процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам-прим. ред.)? Для определенного сдерживания экономики. Наблюдается рост потребительского кредитования, растут доходы людей, высокая инфляция. И для того, чтобы люди вкладывали больше денег в банки, поднимают учетную ставку. Ставка по депозитам растет и все несут деньги в банк, а не тратят на текущие расходы. Это возможность таким образом остудить экономику. А любое замедление экономики приводит к некоему замедлению роста благосостояния. Таким образом это попытка поддержать рынок», — пояснил КП-Крым экономист Виталий Дятел.