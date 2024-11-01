Кому из крымчан не нужно платить НДФЛ: по следам закона, подписанного Путиным

Для получения льготы необходимо соблюдение двух условий: кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года, а у заемщика должно быть подтвержденное налоговой службой право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья. Как известно, получить его можно только один раз в жизни, при этом жилье должно быть куплено не за счет работодателя или бюджетных средств, а также не у близкого родственника.