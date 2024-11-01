Стало известно, опасны ли енотовидные собаки для новосибирцев

«Енотовидные собаки ходят по одиночке, не живут стаями. Людям лучше не приставать, не трогать, не подходить к ним. Они действительно могут быть переносчиками опасных заболеваний. Она может и не укусит — у неё нету в этом необходимости, но если слюна попадёт в какую-нибудь ранку, то человек может заразиться бешенством», — подчеркнула специалист Центра реабилитации диких животных.