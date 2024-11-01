Стало известно, опасны ли енотовидные собаки для новосибирцев

Глава минприроды Новосибирской области Евгений Шестернин в ходе совещания с профильными специалистами и представителем Новосибирского областного общества охотников и рыболовов поднял вопрос об енотовидных собаках, численность которых возросла в регионе.
«Что сейчас приносит енотовидная собака для экосистемы Новосибирской области? Пользу или вред? Однозначно вред. Мы бы не были так категоричны в этом вопросе, если бы не стремительно растущая численность данного вида. Весной енотовидная собака буквально уничтожает вокруг себя всё живое — питается яйцами, птицами, зайцами, уничтожает выводки», — отметил Евгений Шестернин. Для регулирования популяции этих животных в ходе совещания было предложено специальных капканов.
Опасны ли енотовидные собаки для людей? Выясняем в беседе со специалистом Центра реабилитации диких животных Алисой Богомоловой в материале Om1. Новосибирск.
Эти животные очень глупенькие, и из-за этого у них высокая смертность, отметила Алиса Богомолова и добавила, что енотовидные собаки не агрессивные и не нападают на людей. Но эти звери опасны тем, что могут переносить серьезные заболевания.
«Енотовидные собаки ходят по одиночке, не живут стаями. Людям лучше не приставать, не трогать, не подходить к ним. Они действительно могут быть переносчиками опасных заболеваний. Она может и не укусит — у неё нету в этом необходимости, но если слюна попадёт в какую-нибудь ранку, то человек может заразиться бешенством», — подчеркнула специалист Центра реабилитации диких животных.
Она добавила, что в Новосибирской области и раньше было много енотовидных собак, и каких-либо скачков в росте их популяции в последнее время не отмечалось. В отличие от лис, которых, по словам Алисы Богомоловой, в последнее стало всё больше обитать вблизи людей. Причиной тому — доброта сибиряков, которые подкармливают лисиц.
Глупость енотовидных собак специалист объяснила историей из жизни: «На омской трассе как-то одна собачка выбежала посмотреть, что там происходит, и её машина сбила. К ней подбежала ещё одна, посмотреть на сбитую собаку, и её тоже сбила машина».
На сайте минприроды отметили, что енотовидные собаки очень плодовиты, максимальное количество щенков в выводке одной самки может достигать 19 особей, чаще — 10−15. На 20−26 день жизни молодые енотовидные собаки уже начинают самостоятельно добывать пищу.
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