Критических отметок достигнет уровень воды в реке Дон в Ростовской области

В Ростовской области из-за непогоды уровень воды в реке Дон достигнет неблагоприятных отметок. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.
— 2 ноября в Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон. Уровни воды превысят неблагоприятные отметки вблизи Азова на 30−50 см, вблизи Ростова на 10−20 см, а у Аксая и Таганрога приблизятся к ним, — говорится в прогнозе.
Западный и юго-западный ветер в субботу составит 15−20 м/с, временами возможны порывы до 27 м/с. Ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ночная температура воздуха сохранится в пределах +8−13 градусов, при прояснениях будет до +3. Днем обещают +9−14, по югу — до +19 градусов. Добавим, ветренная погода с осадками и мокрым снегом продлится на Дону до 6 ноября.