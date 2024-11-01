Критических отметок достигнет уровень воды в реке Дон в Ростовской области

Западный и юго-западный ветер в субботу составит 15−20 м/с, временами возможны порывы до 27 м/с. Ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ночная температура воздуха сохранится в пределах +8−13 градусов, при прояснениях будет до +3. Днем обещают +9−14, по югу — до +19 градусов. Добавим, ветренная погода с осадками и мокрым снегом продлится на Дону до 6 ноября.