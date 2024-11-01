Юрий Шалабаев навестил 102-летнего ветерана Николая Шишкина

Сам Николай Шишкин поделился, что после устройства нового подъёмника он стал гораздо чаще выходить на улицу. «Раньше было тяжело подниматься по лестнице. Выйти на улицу была целая история! Сейчас, конечно, все гораздо легче и быстрее стало. Я могу в любое время выйти на прогулку», — сказал ветеран. Николай Фёдорович также рассказал главе города, что в следующем году планирует принять участие в параде, посвященном 80-летнему юбилею Великой Победы. «Всевышний дал мне долгую и счастливую жизнь. Много, конечно, было разных переживаний, но я всегда выходил с победой», — отметил он.