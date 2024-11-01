Юрий Шалабаев навестил 102-летнего ветерана Николая Шишкина

Глава города Юрий Шалабаев навестил ветерана Великой Отечественной войны Николая Фёдоровича Шишкина. По просьбе его дочери Валентины Николаевны у подъезда, где живёт ветеран, установили специальный подъёмник, чтобы Николай Фёдорович мог выходить на улицу.
«Коляска ставится на посадочную платформу, и с нажатием кнопки запускается движение механизма, который перемещает ее вверх/вниз вместе с коляской. Дочь ветерана Валентина Николаевна показала, как они теперь выходят на улицу. И для того, чтобы всё соответствовало, поручил району с управляющей организацией привести в порядок придомовую территорию. Ничего критичного там нет, но небольшой ремонт нужен», — сообщил глава города в своих социальных сетях.
Сам Николай Шишкин поделился, что после устройства нового подъёмника он стал гораздо чаще выходить на улицу. «Раньше было тяжело подниматься по лестнице. Выйти на улицу была целая история! Сейчас, конечно, все гораздо легче и быстрее стало. Я могу в любое время выйти на прогулку», — сказал ветеран. Николай Фёдорович также рассказал главе города, что в следующем году планирует принять участие в параде, посвященном 80-летнему юбилею Великой Победы. «Всевышний дал мне долгую и счастливую жизнь. Много, конечно, было разных переживаний, но я всегда выходил с победой», — отметил он.
Дочь ветерана Валентина Шишкина отметила, что подъемником будет пользоваться не только ее отец. «В нашем подъезде проживают еще несколько маломобильных граждан, поэтому он обязательно будет востребован. Спасибо всем, кто помог нам в его установке», — сказала она.
После встречи с ветераном глава города Юрий Шалабаев дал отдельное поручение главе Советского района Александру Иванову следить за работой подъемника зимой, а также обеспечить оперативную противогололедную обработку прилегающей территории.
Также мэр рассказал, что вместе с Николаем Фёдоровичем у него дома они попили чай. В этом декабре ветерану исполнится 103 года. «Дочь Николая Фёдоровича, Валентина Николаевна, рассказала, что папа на днях нарисовал картину по номерам и снова стал делать оригами. Слушаешь всё это и не веришь!», — отметил Юрий Шалабаев.
Напомним, ранее в рамках проекта «Образ Победы» напротив дома, где живет ветеран, появился арт-объект, посвященный Николаю Фёдоровичу. Николай Федорович Шишкин родился 14 декабря 1921 года в селе Букреевица Подосиновского района Кировской области в многодетной крестьянской семье.
В 1940 году после окончания школы был призван на срочную службу в Красную Армию и направлен на учебу в военную школу младших авиаспециалистов в г. Умань. Закончив обучение, Николай Федорович был направлен в 254 истребительский авиаполк г. Киева в качестве моториста. Во время Великой Отечественной войны ремонтировал и летал на бомбардировщиках. Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За трудовое отличие», юбилейными медалями.
В 2019 году ему присвоено Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» за активную общественную работу среди ветеранов и военно-патриотическую работу с подростками.