Глава Богородска одобрил идею строительства канатной дороги от города до Дзержинска

Глава Богородска Алексей Коротков поддержал идею строительства канатной дороги от города до Дзержинска. По его словам, переправа будет пользоваться популярностью у рабочих, студентов и туристов, которые посещают монастыри и горнолыжную базу. Своими мыслями он поделился во время пресс-тура 30 октября.