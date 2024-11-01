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Глава Богородска одобрил идею строительства канатной дороги от города до Дзержинска

Воздушная переправа поможет рабочим, туристам и студентам свободно перемещаться между городами.

Глава Богородска Алексей Коротков поддержал идею строительства канатной дороги от города до Дзержинска. По его словам, переправа будет пользоваться популярностью у рабочих, студентов и туристов, которые посещают монастыри и горнолыжную базу. Своими мыслями он поделился во время пресс-тура 30 октября.

Напомним, об идее строительства воздушной переправы между двумя городами Нижегородской области рассказали еще в начале октября. Вопрос обсуждался на встрече членов Общественной палаты Дзержинска с прежним мэром Иваном Носковым. Канатная дорога должна протянуться над Окой.

Как отметил Алексей Коротков, миграционные потоки между городами заметно выросли: жители Богородска ездят на работу в промышленную зону Дзержинска и наоборот. Большой популярностью в Богородске пользуются и три монастыря, и горнолыжный комплекс. На данный момент власти прорабатывают социально-экономическую целесообразность строительства канатной дороги.

строительство