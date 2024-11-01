Глава Богородска одобрил идею строительства канатной дороги от города до Дзержинска

Глава Богородска Алексей Коротков поддержал идею строительства канатной дороги от города до Дзержинска. По его словам, переправа будет пользоваться популярностью у рабочих, студентов и туристов, которые посещают монастыри и горнолыжную базу. Своими мыслями он поделился во время пресс-тура 30 октября.
Напомним, об идее строительства воздушной переправы между двумя городами Нижегородской области рассказали еще в начале октября. Вопрос обсуждался на встрече членов Общественной палаты Дзержинска с прежним мэром Иваном Носковым. Канатная дорога должна протянуться над Окой.
Как отметил Алексей Коротков, миграционные потоки между городами заметно выросли: жители Богородска ездят на работу в промышленную зону Дзержинска и наоборот. Большой популярностью в Богородске пользуются и три монастыря, и горнолыжный комплекс. На данный момент власти прорабатывают социально-экономическую целесообразность строительства канатной дороги.