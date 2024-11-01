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Легенда волгоградского волейбола Борис Феденко скончался в возрасте 85 лет

Заслуженного тренера России не стало на 86-м году жизни.

Наставник внес огромный вклад в развитие регионального и отечественного спорта. Борис Феденко тренировал сборную юношей РСФСР по волейболу и сборную команду Волгоградской области.

В 1974 году его подопечные стали чемпионами СССР среди юношей. В 1976 году сборная РСФСР под его руководством стала первой на Всесоюзной спартакиаде во Львове.

В некрологе отметили, что Борис Зиновьевич посвятил свою жизнь виду спорта, который стал для него смыслом существования.

«Скорбим… Выражаем родным и близким Бориса Зиновьевича Феденко соболезнования», — написали в федерации волейбола Волгоградской области.