Легенда волгоградского волейбола Борис Феденко скончался в возрасте 85 лет

Наставник внес огромный вклад в развитие регионального и отечественного спорта. Борис Феденко тренировал сборную юношей РСФСР по волейболу и сборную команду Волгоградской области.
В 1974 году его подопечные стали чемпионами СССР среди юношей. В 1976 году сборная РСФСР под его руководством стала первой на Всесоюзной спартакиаде во Львове.
В некрологе отметили, что Борис Зиновьевич посвятил свою жизнь виду спорта, который стал для него смыслом существования.
«Скорбим… Выражаем родным и близким Бориса Зиновьевича Феденко соболезнования», — написали в федерации волейбола Волгоградской области.