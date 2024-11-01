«Один за другим, буквально пять дней назад Олег Елисеенков, и вот Олег Жуков». Певец Александр Солодуха прокомментировал смерть поэта-песенника Олега Жукова, написавшего хит «Люди встречаются»

Популярный белорусский певец заявил, что смерть Олега Жукова является большой утратой для всего белорусского народа, для страны, для культурного сообщества. Он добавил, что его легендарный хит «Люди встречаются» знает все население земного шара. Также исполнитель заметил, что поэт-песенник смог написать «море прекрасных работ» не только с Юрием Антоновым, но также и с белорусскими композиторами.