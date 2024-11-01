«Один за другим, буквально пять дней назад Олег Елисеенков, и вот Олег Жуков». Певец Александр Солодуха прокомментировал смерть поэта-песенника Олега Жукова, написавшего хит «Люди встречаются»

Белорусский певец Александр Солодуха отреагировал на смерть поэта-песенника Олега Жукова, написавшего популярный хит «Люди встречаются», пишет Sputnik.by.
Про смерть белорусского поэта-песенника Олега Жукова, первого соавтора песен Юрия Антонова стало известно в четверг, 31 октября. Он умер в возрасте 87 лет (подробнее — здесь). Певец Александр Солодуха отреагировал на смерть поэта-песенника.
— Один за другим. Буквально пять дней назад Олег Елисеенков (про смерть композитора стало известно 26 октября — вот здесь подробности), мой самый близкий друг, и вот Олег Жуков. И кстати, их совместную песню «Не переживай» («Take It Easy Guy». — Ред.) я пел 20 лет назад на отборочном туре «Евровидения» от Беларуси, — отметил певец.
Артист добавил, что они (речь идет про Елисеенкова и Жукова) много написали совместных композиций, в том числе для пограничных войск Беларуси. Также Солодуха рассказал про личные, семейные воспоминая, которые связаны с поэтом-песенником.
— Когда моя дочь Варенька родилась — наша доченька с Наташей, точнее, когда она еще была в животике, именно Олег Жуков написал стихи «Варя», а потом уже когда Варечка родилась, Олег Елисеенков написал музыку к песне «Варя, Варенька».
Популярный белорусский певец заявил, что смерть Олега Жукова является большой утратой для всего белорусского народа, для страны, для культурного сообщества. Он добавил, что его легендарный хит «Люди встречаются» знает все население земного шара. Также исполнитель заметил, что поэт-песенник смог написать «море прекрасных работ» не только с Юрием Антоновым, но также и с белорусскими композиторами.
— Очень светлый человек, жизнерадостный, обаятельный, всегда на улыбке, всегда на энергии, мы его называли «белорусский энерджайзер».
У себя в соцсетях артист опубликовал фото поэта-песенника и написал:
«Сегодня (речь идет про 31 октября. — Ред) ушел из жизни Олег Жуков. Светлая память».
Солодуха опубликовал в соцсетях фото Олега Жукова, прокомментировав его смерть. Фото: соцсети Александра Солодухи.
Ранее мы писали, что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова, умершего в 87 лет: «Написал Антонову песню, которую он обещал петь всегда».