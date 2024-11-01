Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Татарстане

Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы могут достигать 25 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +2 до −2 градусов ночью, но утром и днем в зоне теплого сектора циклона она поднимется до +4…+9 градусов. К вечеру температура начнет понижаться до +3..-2 градусов. На дорогах вероятно появление наката и гололедицы.