Авиакомпании открыли продажу субсидированных билетов на декабрь для калининградцев

По информации главы региона, в наличии более 25 тысяч билетов в Москву и Санкт-Петербург. Их продают «Северный ветер» и «Уральские авиалинии». Приобрести можно в кассах и на сайтах авиакомпаний. При этом оформлять субсидированные билеты онлайн лучше за неделю, поскольку требуется заполнить запрос. В кассах купить можно день в день.