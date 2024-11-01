Авиакомпании открыли продажу субсидированных билетов на декабрь для калининградцев. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
По информации главы региона, в наличии более 25 тысяч билетов в Москву и Санкт-Петербург. Их продают «Северный ветер» и «Уральские авиалинии». Приобрести можно в кассах и на сайтах авиакомпаний. При этом оформлять субсидированные билеты онлайн лучше за неделю, поскольку требуется заполнить запрос. В кассах купить можно день в день.
«Обратились и в Росавиацию с просьбой обеспечить продажи субсидируемых билетов “Аэрофлота” на декабрь этого года. Сегодня появились билеты в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Продолжим работу с федеральными коллегами по обеспечению доступных авиаперелётов для жителей Калининградской области».
Власти ожидают согласования с министерством финансов решения о выделении денег на субсидирование перевозок на 2025 год.
Льготные билеты по новой программе начали продавать с 1 мая по шести направлениям. Специальные цены доступны только жителям региона и студентам местных вузов. Изначально общий объём субсидий на 2024 год утвердили в сумме 450 миллионов рублей. В июне на субсидии авиабилетов для калининградцев выделили дополнительные 675 миллионов рублей.