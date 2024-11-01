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В Воронеже умер 43-летний доцент ВГТУ Сергей Усачев

Сергей Михайлович ушел из жизни внезапно.

Источник: телеграм-канал "Ректор ВГТУ/Дмитрий Проскурин"

В Воронеже внезапно умер 43-летний кандидат технических наук, доцент Сергей Усачев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин.

Сергей Усачев был заведующим кафедрой технологии строительных материалов, изделий и конструкций ВГТУ. Ректор отметил, что Сергей Михайлович зарекомендовал себя амбициозным и талантливым педагогом. Помимо учебной и научной деятельности, Усачев увлекался волейболом. Он был капитаном команды преподавателей и сотрудников ВГТУ.

— Коллектив ВГТУ потерял отзывчивого коллегу и доброго друга. Сергей Михайлович был примером преданности делу и трудолюбия, внимательным наставником, научные труды которого, я уверен, продолжат его ученики. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким, — сказал в своем телеграм-канале ректор университета.