Аналитики назвали самые популярные у жителей Башкирии поддержанные машины

За первые девять месяцев 2024-го в регион поставили на учет 122 503 машины с пробегом (в 2023-м — 130 355). 61% из них составляют иномарки. Тем не менее, больше всего жители Башкирии отдают Lada Granta (модели 2190 и 2191), с начала года их зарегистрировали 845 раз.