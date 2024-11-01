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Аналитики назвали самые популярные у жителей Башкирии поддержанные машины

В Башкирии назвали топ-10 популярных машин с пробегом.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики назвали самые популярные у жителей Башкирии поддержанные машины. Из исследований вторичного рынка, как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на данные «Автостат Инфо», следует, что число сделок с подержанными авто в республике за год снизилось на 6%.

За первые девять месяцев 2024-го в регион поставили на учет 122 503 машины с пробегом (в 2023-м — 130 355). 61% из них составляют иномарки. Тем не менее, больше всего жители Башкирии отдают Lada Granta (модели 2190 и 2191), с начала года их зарегистрировали 845 раз.

Вторую строчку рейтинга заняла LADA 2114, ее купили 439 раз. Ну, а замыкает топ-3 южнокорейская Kia Rio c 387 регистрациям.

Далее в списке популярных у жителей Башкирии б/у авто расположились:

— Hyundai Solaris (334 регистраций);

— LADA Niva (315);

— LADA Priora (267);

— LADA Vesta (250);

— LADA 2107 (244);

— Chevrolet Niva (242);

— Ока (238);

— Ford Focus (231);

— Volkswagen Polo (231);

— Renault Logan (227).

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