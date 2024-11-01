Аналитики назвали самые популярные у жителей Башкирии поддержанные машины. Из исследований вторичного рынка, как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на данные «Автостат Инфо», следует, что число сделок с подержанными авто в республике за год снизилось на 6%.
За первые девять месяцев 2024-го в регион поставили на учет 122 503 машины с пробегом (в 2023-м — 130 355). 61% из них составляют иномарки. Тем не менее, больше всего жители Башкирии отдают Lada Granta (модели 2190 и 2191), с начала года их зарегистрировали 845 раз.
Вторую строчку рейтинга заняла LADA 2114, ее купили 439 раз. Ну, а замыкает топ-3 южнокорейская Kia Rio c 387 регистрациям.
Далее в списке популярных у жителей Башкирии б/у авто расположились:
— Hyundai Solaris (334 регистраций);
— LADA Niva (315);
— LADA Priora (267);
— LADA Vesta (250);
— LADA 2107 (244);
— Chevrolet Niva (242);
— Ока (238);
— Ford Focus (231);
— Volkswagen Polo (231);
— Renault Logan (227).
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