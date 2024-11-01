Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Зарафшана может возобновить свою работу

Для 200 тысяч жителей Зарафшана, а также Учкудукского и Тамдынского районов, добраться до Ташкента — настоящее испытание. Чтобы попасть в столицу, они сначала должны преодолеть 250−300 километров на автомобиле до города Навои, а затем пересаживаться на поезд или самолёт, что значительно усложняет и удлиняет путь. Изменить эту ситуацию может восстановление работы аэропорт Зарафшана, который был простроен в 1980-х годах, и в настоящее время не функционирует.

Источник: Vaib.Uz

На прошедшем сегодня совещании президент поручил рассмотреть возможность возобновления работы аэропорта и представить соответствующие предложения. Если аэропорт снова заработает, жители смогут напрямую летать в Ташкент, что значительно упростит логистику и сократит время на дорогу.

Возобновление работы аэропорта — это не только облегчение для жителей, но и важный шаг в развитии региона. Ожидается, что функционирующий аэропорт не только улучшит транспортное сообщение, но и положительно скажется на уровне жизни, поддержит деловую активность и может даже привлечь новых инвесторов.

Пока идут работы по оценке и подготовке предложений, жители региона надеются на скорое и положительное решение этого вопроса, которое сделает Зарафшан и его окрестности более доступными и комфортными для жизни.

туризм и отдых