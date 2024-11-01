Аэропорт Зарафшана может возобновить свою работу

Для 200 тысяч жителей Зарафшана, а также Учкудукского и Тамдынского районов, добраться до Ташкента — настоящее испытание. Чтобы попасть в столицу, они сначала должны преодолеть 250−300 километров на автомобиле до города Навои, а затем пересаживаться на поезд или самолёт, что значительно усложняет и удлиняет путь. Изменить эту ситуацию может восстановление работы аэропорт Зарафшана, который был простроен в 1980-х годах, и в настоящее время не функционирует.