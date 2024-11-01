Аэропорт Зарафшана может возобновить свою работу

На прошедшем сегодня совещании президент поручил рассмотреть возможность возобновления работы аэропорта и представить соответствующие предложения. Если аэропорт снова заработает, жители смогут напрямую летать в Ташкент, что значительно упростит логистику и сократит время на дорогу.
Возобновление работы аэропорта — это не только облегчение для жителей, но и важный шаг в развитии региона. Ожидается, что функционирующий аэропорт не только улучшит транспортное сообщение, но и положительно скажется на уровне жизни, поддержит деловую активность и может даже привлечь новых инвесторов.
Пока идут работы по оценке и подготовке предложений, жители региона надеются на скорое и положительное решение этого вопроса, которое сделает Зарафшан и его окрестности более доступными и комфортными для жизни.