В Ростове предупредили об ухудшении погоды, введен режим повышенной готовности

По словам главы ростовской администрации, в ближайшее время похолодает на 10 градусов, возможны ночные заморозки. Ожидаются дождь со снегом и ветер до 27 м/с. Прогнозируется подтопление территорий в Пролетарском и Железнодорожном районах.