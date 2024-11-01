В Ростове предупредили об ухудшении погоды, введен режим повышенной готовности

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предупредил жителей донской столицы об ухудшении погоды. Оповещение было опубликовано 1 ноября в телеграм-канале сити-менеджера.
— В режим повышенной готовности переведены городские, коммунальные и экстренные службы, начиная с 18 часов сегодняшнего дня и до 12 часов 7 ноября, — написал Алексей Логвиненко.
По словам главы ростовской администрации, в ближайшее время похолодает на 10 градусов, возможны ночные заморозки. Ожидаются дождь со снегом и ветер до 27 м/с. Прогнозируется подтопление территорий в Пролетарском и Железнодорожном районах.
— Поручил службам провести комплекс превентивных мер в целях безопасности горожан. Особое внимание должны уделить очистке ливневок. Также следует обеспечить наличие дежурных и аварийных бригад для оперативного устранения аварийных ситуаций, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер попросил ростовчан соблюдать осторожность. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».