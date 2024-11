Снуп Догг и Dr. Dre выпустили первую песню с альбома Missionary

Fore Play (feat. BJ The Chicago Kid) Shangri-La Outta Da Blue (feat. Dr. Dre & Alus) Hard Knocks Gorgeous (feat. Jhené Aiko) Last Dance With Mary Jane (feat. Tom Petty & Jelly Roll) Pressure (feat. Dr. Dre & K.A.A.N.) Another Part Of Me (feat. Sting) Skyscrapers (feat. Method Man & Smitty) Fire (feat. Cocoa Sarai) Gunz N Smoke (feat. 50 Cent & Eminem) Sticcy Situation (feat. K.A.A.N. & Cocoa Sarai) Now Or Never (feat. Dr. Dre & BJ The Chicago Kid) Gangsta Pose (feat. Dem Jointz, Stalone & Fat Money) The Negotiator.