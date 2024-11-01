Антибиотики нашли в пробах молока и мяса в Иркутской области

В Приангарье на постоянной основе контролируют безопасность продуктов. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, с начала 2024 года взяли 458 проб пищевой продукции, а также провели 2 128 исследований.