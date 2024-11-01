Антибиотики нашли в пробах молока и мяса в Иркутской области

В Приангарье на постоянной основе контролируют безопасность продуктов. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, с начала 2024 года взяли 458 проб пищевой продукции, а также провели 2 128 исследований.
— Лабораторным путем выявили 15 проб пищевой продукции, которые не соответствуют требованиям. А именно, в двух пробах говядины и 13 пробах молока нашли антибиотики, в некоторых продуктах обнаружили признаки фальсификации, — рассказывают в пресс-службе Управления.
Специалисты приняли необходимые меры. Предприятиям объявили 13 предупреждений о недопустимости нарушений, а действие девяти деклараций приостановили. Они могут вновь начать работу после повторного исследования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Нивы» не совладал с управлением и перевернулся на трассе в Иркутском районе. От полученных травм погиб на месте еще до приезда врачей.