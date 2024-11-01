Генпрокуратура: Интерпол блокирует международный розыск белорусских преступников

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что Интерпол фактически блокирует объявление в международный розыск белорусских преступников, сообщает БелТА.
В частности, на заседании объединенной коллегии Генпрокуратуры Беларуси и Генпрокуратуры России Швед сказал, что более половины разыскиваемых лиц — обвиняемые по делам экстремистской направленности и уклонившиеся от мероприятий по призыву на воинскую службу. При этом большинство фигурантов покинули страну до возбуждения уголовного дела и находятся вне Беларуси и стран СНГ. Однако Интерпол мешает их международному розыску.
— Объявление их в международный розыск фактически блокируется Интерполом, — отметил генпрокурор.
Также Швед заявил, что компетентными органами стран Запада зачастую направляются отказы в выдаче белорусских преступников по надуманным основаниям. В том числе, отказывают в выдаче обвиняемых, которые совершили наркопреступления, тяжкие преступления против человека и собственности. Глава Генпрокуратуры обратил внимание на то, что с политически мотивированными отказами в выдаче преступников сталкиваются и российские органы.
Поэтому сейчас по инициативе Генпрокуратуры Беларуси заинтересованные госорганы разрабатывают алгоритм межведомственного взаимодействия, чтобы обеспечить право потерпевших по уголовным делам на обжалование решений органов Интерпола об отказе в объявлении обвиняемых в международный розыск, а также о необоснованном удалении сведений о таких лицах из информационной системы.
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