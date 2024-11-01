Генпрокуратура: Интерпол блокирует международный розыск белорусских преступников

В частности, на заседании объединенной коллегии Генпрокуратуры Беларуси и Генпрокуратуры России Швед сказал, что более половины разыскиваемых лиц — обвиняемые по делам экстремистской направленности и уклонившиеся от мероприятий по призыву на воинскую службу. При этом большинство фигурантов покинули страну до возбуждения уголовного дела и находятся вне Беларуси и стран СНГ. Однако Интерпол мешает их международному розыску.