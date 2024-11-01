Главные песни умершего в 87 лет поэта Олега Жукова, которые пел весь СССР и вся Беларусь: «Люди встречаются», «Жизнь», «Наташка», «Тройка», «Не переживай», «Белорусы мы»

Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер 31 октября в 87 лет. Его наследие — это более 300 песен, многие из которых были любимы поколениями слушателей. «Комсомолка» вспоминает главные песни Олега Жукова, которые пел весь СССР и вся Беларусь.
«Люди встречаются».
Крестными отцами этой песни стали Олег Жуков и Юрий Антонов. Тогда, под занавес 1960-х, начинающие соавторы (за плечами у них уже были песни «О добрых молодцах и красных девицах» и «Стой, не стреляй, солдат») попали на концерт венгерского певца Виктора Гаваши. Мелодия его песенки о черном поезде (а гастролер пел ее на ломанном русском языке) зацепила Жукова и Антонова. В итоге, первый написал русский текст, второй сделал аранжировку. Вскоре Антонов переехал в Ленинград, в вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары», где эта песня попала в репертуар. Но запомнили ее прежде всего в версии ВИА «Веселые ребята», который издал «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся» на пластинке.
Кстати, Олег Жуков вспоминал, как понял, что к песне пришла слава: он услышал через открытое окно гостиницы во время гастролей ансамбля «Тоника» Виктора Вуячича, как идущая с танцев молодежь распевает «Люди встречаются». Здесь, кстати, подробно рассказываем, что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах композитора и певца Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова.
«О добрых молодцах и красных девицах».
Эта песня считается первой как в творческом тандеме Жукова и Антонова, так и в авторской биографии каждого из них. По рассказам самого Олега Владимировича, у молодого Юрия Михайловича было несколько мелодий, и на одну из них он написал стихи, навеянные детскими воспоминаниями о вечерах с бабушкой у русской печи, когда она читала ему народные сказки. Мало того, песня стала своеобразной визиткой белорусского ансамбля «Тоника» перед заграничными гастролями — сразу было ясно, что коллектив из СССР.
У рожденной в Минске песни была счастливая судьба. «О добрых молодцах и красных девицах» не уходила из репертуара Антонова еще долгие годы. Он исполнял ее и в «Поющих гитарах», и в «Добрых молодцах» (а после оба ВИА пели ее успешно и после ухода оттуда автора), во время своей сольной работы с ансамблем «Магистраль». Вернулся к сказочной песне Антонов уже в 1990-х на концертах с Заслуженным коллективом Национальным концертным оркестром Беларуси под управлением Михаила Финберга. К слову, здесь можно прочесть, как 60 лет назад Юрий Антонов начал карьеру в Минске: гастролировал в прицепе с печкой-буржуйкой, выступал в первом ВИА, не сошелся с Мулявиным, играл «Битлз» и Высоцкого.
«Наташка».
Еще одна песня на слова Олега Жукова со всесоюзной славой — «Наташка». Как и в случае с двумя названными выше шлягерами, это песню исполнял не только ВИА «Калинка», но и многие другие молодежные коллективы. Любопытно, что автор музыки «Наташки» Юрий Акулов (в «Калинке» он был гитаристом и композитором) написал и знаменитую «Там, где клен шумит», прославившую начинавший в белорусском Гомеле ВИА «Синяя птица» и ее солиста Сергея Дроздова. (Для этого ансамбля Жуков тоже писал — это песни «Май» и «День как день».) Кстати, про драмы жизни и удары судьбы Сергея Дроздова, легендарного голоса ВИА «Синяя птица», можно прочесть по ссылке: пел «Клен» с белорусским акцентом, дружил с Мулявиным, лечился от рака в Минске.
Добавим, что с уроженцем Беларуси Дроздовым у Олега Жукова также был яркий период сотрудничества в начале 2000-х. Вернувшись на сцену, Сергей Александрович активно писал песни, записывал альбомы. На стихи Жукова он создал такие композиции, как «Любовь уходит не прощаясь», «Неудачник» и «Доброй ночи». А еще ставшую своего рода гимном поколения любителей вокально-инструментальных ансамблей «Нам снова двадцать пять». Сергей Дроздов пел ее в том числе на концертах Олега Жукова в Минске.
«Жизнь играет с нами в прятки».
Юрий Антонов долго не мог выпустить диск-гигант в Советском Союзе — ему выделяли лишь миньоны- «сорокопятки» (правда, они расходились миллионными тиражами). В итоге, первый солидный винил Антонова вышел в Югославии в 1981-м, а в СССР — только в 1983-м. Пластинка называлась «Крыша дома твоего», а открывала ее песня «Жизнь играет с нами в прятки» на стихи Олега Жукова. К тому времени она была весьма популярна, прозвучав в популярном фильме «Берегите женщин». Мало того, по песне на стихи Жукова «Жизнь» Антонов в «нулевых» предполагал назвать один из альбомов в рамках проекта, где намеревался переиздать на 16 CD свои лучшие песни в обновленном звучании.
Добавим, что позже Жуков и Антонов сотрудничали не раз. Плод их совместных трудов — песни «Мой путь прост», Безумные роботы«, “Не гаснут костры”, “Горы, долины”, “От подножия к вершине”. Любопытно, что даже в 2010-х Юрий Михайлович обращался к своему старому товарищу в поисках текстов для новых песен.
«Все цветы июля».
А эту песню белорусского композитора Леонида Захлевного на стихи Олега Жукова прекрасно знают преданные поклонники фестиваля «Славянский базар» в Витебске«. “Все цветы июля” на тех или иных концертах международного форума обязательно исполняют год от года. Традиция! Скажем, на этой записи — истинная россыпь звезд!
«Я поеду в Париж».
Для начавшего свой путь после выхода из ВИА «Верасы» семейного и творческого дуэта Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской поэт-песенник написал целую обойму песен, снискавших популярность. «Я поеду в Париж», «Ламбада», «Ты зачем на мне женился?», «Замкнутый круг», «Скрипачка» (тут текст в соавторстве с Николаем Третьяковым). Вы наверняка знаете эти шлягеры!
А позже дуэт, который белорусы тепло называли Саша и Ядя, исполнял песни «Друзья» и «Давай сегодня встретимся» на стихи Олега Жукова. Кстати, здесь мы рассказываем, как теперь живет Ядвига Поплавская. А тут 10 фактов про Александра Тихановича.
«Одинокий».
Еще одна страница творческой биографии Олега Жукова — сотрудничество с Александром Солодухой. В исполнении этого артиста прозвучала не одна песня поэта-песенника, а самой популярной стала «Одинокий». Ее премьера совпала с очередной сменой имиджа Александра Антоновича: он только-только отошел от образа длинноволосого энергичного красавца и стал превращаться в степенного артиста. Позже, когда Солодуха радикально сменил прическу, появился еще один хит на стихи Жукова «Не переживай».
Впрочем, 65-летнему Солодухе (а в 2024-м артисту исполнилось 65 лет — здесь 20 фактов из его биографии) к сменам образа не привыкать. Мы писали, как изменился Александр Солодуха за 35 лет и как выглядели его легендарные наряды. Скажем, в самом начале своего пути на сцене (в 1990-м, но в Витебске — на II Всесоюзном фестивале польской песни, предтече «Славянского базара») Солодуха пел песню Жукова «Остров» в рубашке с аппликацией под золото, завязанной на поясе, широких брюках и майке с надписью Gucci. Сравнением приходит одно: Робинзон с того самого острова, воспетого в песне.
«Тройка».
Еще один безусловных хит авторства Олега Жукова, исполненный на свою музыку Владимиром Ухтинским. Пожалуй, в 1990-х не было человека, который не слышал этот шлягер, ведь «Я тройку запрягу каурых скакунов» звучало буквально из каждого утюга. К слову, пару лет назад мы рассказывали об Ухтинском. А судя по афишам, и в 2024-м его концерт «состоится при любой погоде».
«Ах, эта ночь».
Громким хитом со стихами Олега Жукова на российской сцене стала песня «Ах, эта ночь» в исполнении Николая Баскова. Впрочем, произведения с текстами минского поэта исполняли многие российские звезды: Лев Лещенко, Александр Буйнов, Лариса Долина…
«Птицы мои, птицы».
А эта песня в «нулевых» была в безоговорочных лидерах в ротациях на телевидении и радио. Благодаря «Птицам» на стихи Олега Жукова у певицы Алеси, солистки ансамбля «Сябры», случился очередной виток популярности. В последние годы Алеся живет на Кипре с семьей, но порой приезжает в Минск. Кстати, «Птицы» — песня авторства композитора Олега Елисеенкова, который умер буквально за неделю до того, как не стало Олега Жукова. Здесь мы рассказывали о страницах биографии Олега Елисеенкова.
«Белорусы мы».
Еще одна этапная песня в творческом наследии Олега Жукова. Впервые исполненная арт-группой «Белорусы» (композитор — ее лидер Валерий Шмат), слова «Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы» звучат в концертах разного уровня.
Добавим, что песня получила и белорусскоязычную версию.
Ранее мы писали, что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова, умершего в 87 лет.