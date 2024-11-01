Главные песни умершего в 87 лет поэта Олега Жукова, которые пел весь СССР и вся Беларусь: «Люди встречаются», «Жизнь», «Наташка», «Тройка», «Не переживай», «Белорусы мы»

У рожденной в Минске песни была счастливая судьба. «О добрых молодцах и красных девицах» не уходила из репертуара Антонова еще долгие годы. Он исполнял ее и в «Поющих гитарах», и в «Добрых молодцах» (а после оба ВИА пели ее успешно и после ухода оттуда автора), во время своей сольной работы с ансамблем «Магистраль». Вернулся к сказочной песне Антонов уже в 1990-х на концертах с Заслуженным коллективом Национальным концертным оркестром Беларуси под управлением Михаила Финберга. К слову, здесь можно прочесть, как 60 лет назад Юрий Антонов начал карьеру в Минске: гастролировал в прицепе с печкой-буржуйкой, выступал в первом ВИА, не сошелся с Мулявиным, играл «Битлз» и Высоцкого.