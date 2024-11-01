Воронежским водителям грозят штрафы за разговоры по телефону за рулем

Такие камеры уже широко применяются в нескольких регионах страны, например, в Москве. Умные устройства работают на основе нейросетей. Так, по характерным движениям руки они смогут определить пользуется ли водитель смартфоном во время движения или нет. Как правило, погрешности практически исключены.