Воронежским водителям грозят штрафы за разговоры по телефону за рулем

В Воронеже водители, разговаривающие по телефону за рулем, теперь могут получить штраф. Находить и наказывать автомобилистов автоинспекторам помогут уже установленные дорожные камеры — их научат распознавать подобные нарушения. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции Евгений Шаталов в четверг, 31 октября.
Такие камеры в Воронеже начнут работать в тестовом режиме уже в ноябре. Попавшимся нарушителям придется заплатить штраф в размере 1500 рублей. При удачном завершении эксперимента в предстоящем году остальные камеры региона также перенастроят для распознавания такого рода нарушений.
Евгений Шаталов считает, что такая мера повысит безопасность на Воронежских дорогах, поскольку многие водители, игнорируя правила, пользуются смартфонами во время езды. В результате они отвлекаются из-за чего сбивают пешеходов, провоцируют столкновения автомобилей, съезжают на обочины или даже опрокидываются.
Такие камеры уже широко применяются в нескольких регионах страны, например, в Москве. Умные устройства работают на основе нейросетей. Так, по характерным движениям руки они смогут определить пользуется ли водитель смартфоном во время движения или нет. Как правило, погрешности практически исключены.
Напомним, что 2022 году на дорогах Воронежской области установили умные камеры, выявляющие водителей, которые пренебрегают ремнем безопасности. Дорожные инспекторы считают их использование эффективным, поскольку таких правонарушителей стало намного меньше.