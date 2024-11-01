С 3 ноября во дворах Казани начнут работать выездные пункты диспансеризации

Для казанцев, прикрепленных к Городской поликлинике № 20: — С 3 по 10 ноября пункт будет расположен на парковке ТРЦ «Франт» (улица Ю. Фучика, дом 90); — С 16 по 17 ноября, с 23 по 24 ноября, а также 30 ноября и 1 декабря — в ЖК «Весна».
Запись проводится заранее по телефонам: 8 (950)329 13 40, 528 03 20. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Для прикрепленных к Городской поликлинике № 21: — С 3 по 10 ноября мобильный комплекс разместят на парковке по улице К. Гали, дом 1; — С 16 по 17 и с 23 по 24 ноября — во дворе дома № 14 по ул. Фучика; — 30 ноября и 1 декабря пункт будет находиться на парковке магазина «Лента» по улице Габишева, д. 32.
Запись осуществляется по номеру телефона: 8 (952)041 37 77. Для прохождения диспансеризации нужно принести паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Прикрепленные к Городской клинической больнице № 7 смогут воспользоваться мобильным пунктом с 3 по 10 ноября возле школы № 113 (улица Адоратского, дом 36а). Жителей приглашают посписочно. Необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Что входит в диспансеризацию:
• консультация терапевта;
• общий анализ крови;
• исследование уровня глюкозы и холестерина;
• исследование уровня ПСА (онкомаркер) в 45, 50, 55, 60, 64 лет;
• электрокардиограмма (ЭКГ);
• флюорография;
• анализ кала на скрытую кровь (с 40 лет до 64 лет с периодичностью раз в 2 года: 40,42,44,46
Женщины дополнительно проходят:
— осмотр у гинеколога;
— маммографию (в возрасте от 40 до 74 лет каждые 2 года);
— забор мазка на онкоцитологию (в интервале от 18 до 63 лет каждые три года).
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно. Диспансеризация также доступна для всех жителей Казани в поликлиниках по месту прикрепления. Подробнее о диспансеризации можно узнать на официальном сайте «Диспансеризация в Республике Татарстан».