С 3 ноября во дворах Казани начнут работать выездные пункты диспансеризации

Для прикрепленных к Городской поликлинике № 21: — С 3 по 10 ноября мобильный комплекс разместят на парковке по улице К. Гали, дом 1; — С 16 по 17 и с 23 по 24 ноября — во дворе дома № 14 по ул. Фучика; — 30 ноября и 1 декабря пункт будет находиться на парковке магазина «Лента» по улице Габишева, д. 32.