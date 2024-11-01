Свердловское МЧС предупредило о порывистом ветре и сильном снеге

В Свердловской области прогнозируются порывистые ветры и сильный снег. Региональное ГУ МЧС выпустило штормовое предупреждение на 2 ноября.
— 2 ноября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 м/с и сильный снег. Будьте бдительны! — рассказали спасатели.
Сотрудники МЧС рекомендовали свердловчанам соблюдать меры личной безопасности. Водителей попросили исключить поездки на автомобиле, особенно если транспорт не оборудован зимней резиной.
Ранее стало известно, что на Свердловскую область надвигается циклон из Санкт-Петербурга. В связи с этим в регионе будет облачная погода с небольшим снегом.
В Екатеринбурге ночью 2 ноября осадков не ожидается. Днем пройдет мокрый снег, ожидаются дожди. В дневное время 3 числа также пройдут осадки. С 4 по 5 ноября местами будут снегопады. Прогнозируется гололедица.