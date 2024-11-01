Белоруска Арина Соболенко сыграет турнир для элиты в Саудовской Аравии, где может заработать $5 млн

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко фаворит итогового турнира WTA, который пройдет со 2 по 9 ноября на спортивной арене Университета короля Сауда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Элитный турнир, который собрал 8 лучших теннисисток года в одиночном разряде и 8 дуэтов в парном, начнется 2 ноября матчами группового раунда и завершится 9 ноября финалами. Призовой фонд — $15,25 млн.
На кону не только престижный титул и миллионы призовых, но и звание первой ракетки мира.
Формула итогового турнира WTA-2024.
Восемь теннисисток на предварительном этапе разделили путем жеребьевки на две группы.
Фиолетовая группа: Арина Соболенко (рейтинг — 1), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (5) и Чжэн Циньвэнь (7).
Оранжевая группа: Ига Свентек (2), Коко Гауфф (3), Джессика Пегула (6) и Барбора Крейчикова (8).
В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из группы.
Арина Соболенко начнет турнир в субботу 2 ноября примерно в 18.00 по белорусскому времени матчем против китаянки Чжэн Циньвэнь, которую обыграла во всех четырех личных встречах (трижды в 2024 году).
Соболенко выходит на итоговый турнир фаворитом и первой ракеткой. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Кто фаворит итогового турнира WTA-2024.
Фаворит итогового турнира WTA-2024 Арина Соболенко. Букмекеры оценивают ее шансы на победу коэффициентом 2,80, вероятность виктории польки Иги Свентек — 4,30, американки Коко Гауфф — 6,50.
Это преимущество белоруски складывается из нескольких составляющих: формы, условий, статистики личных встреч.
В Эр-Рияде будут играть на харде, а это покрытие Соболенко. Она выиграла два хардовых турнира «Большого шлема» в этом году. И еще прибавила два престижных титула в Цинциннати и Ухане.
Судя по результатам осени, Соболенко в лучшей форме, чем кто-либо из ее соперниц.
А в личных встречах между участницами итогового турнира Арина имеет лучший баланс — 10:3. У Свентек — 8:4.
Сможет ли Соболенко обыграть Свентек.
Свентек выиграла у Соболенко 2 матча этого сезона из 3, но на грунте. Арина взяла верх в Цинциннати на харде (6:3, 6:3). Однако в 2023 году на итоговом турнире Свентек на харде уверенно обыграла Соболенко в полуфинале (6:3, 6:2).
Арина Соболенко и Ига Свентек в Эр-Рияде. Фото: кадр видео, социальные сети Арины Соболенко.
В какой форме Свентек подходит к турниру в Эр-Рияде — загадка. Она не играла два месяца, с тех пор, как в сентябре уступила Джессике Пегуле в четвертьфинале US Open-2024.
Ига сделала перерыв, во время которого сменила тренера и теперь она работает с Вимом Фиссеттом, который одно время сотрудничал с Викторией Азаренко.
В 2023-м Свентек была в другом положении. Она приехала на Итоговый после победы в Пекине и в финальном турнире уложила всех в двух сетах.
Кстати, не играла с US Open и пятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Ее физическая и игровая форма тоже загадка.
Как нужно сыграть Соболенко на итоговом турнире, чтобы остаться первой ракеткой.
Изменения в подсчете очков, а теперь в рейтинге учитывается и количество проведенных турниров WTA-500, а также пропуск Свентек ряда турниров, где блеснула Соболенко, сыграли в пользу белоруски.
Перед итоговым турниром она опережает польку с не таким уж и большим, но трудно отыгрываемым за раз преимуществом — 9016 очков Соболенко против 7970 у Свентек.
WTA дает следующий расклад перед сражением в Эр-Рияде.
Соболенко может обеспечить себе первое место по итогам года одним из следующих способов:
— победа в трех матчах группового раунда;
— победа в двух матчах в группе и выход в финал;
— победа в одном матче в группе и выход в финал.
Это условия, при которых Арина останется первой, независимо от того, как сыграет Свентек.
Ига Свентек сможет вернуть себе звание первой ракетки, только если выиграет турнир. Но даже этого ей может быть недостаточно.
Если Свентек проиграет один матч в группе, то Соболенко нужно будет выиграть только два матча в группе, чтобы обеспечить себе первое место по итогам года.
Если Свентек проиграет два матча в группе, то Соболенко нужно будет выиграть только один матч в группе, чтобы обеспечить себе первую строчку в рейтинге.
Сколько Соболенко получит за победу на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.
Общий призовой фонд всего турнира — $15,25 млн. Его распределят на всех теннисисток. Но чем больше игрок будет побеждать, тем больше он заработает. Причем обладательница титула может получить рекордный гонорар.
Ранее рекорд принадлежал Эшли Барти, которая на итоговом турнире WTA 2019 года заработала $4,42 млн.
Чемпионка Эр-Рияда в одиночном разряде выиграет не менее $4,45 млн, а если останется непобедимой, то $5 155 000.
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