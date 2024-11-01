Мощнейшая вспышка произошла на Солнце ночью 1 ноября — что ждать белорусам

Ночью 1 ноября на Солнце произошла мощнейшая вспышка наивысшего балла. Об этом в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили белорусам и другим жителям Земли.
Так, сразу после полуночи на Солнце случилась новая вспышка высшего балла. Телескопы указали на взрыв в той солнечной области, которая произвела сильную магнитную бурю четвертого уровня 11 октября.
— Буря стала второй по силе во всем двадцать пятом солнечном цикле, — отметили ученые.
На основании данных измерения потока рентгеновского излучения вспышке присвоили высший балл X2.0.
Отмечается, что в момент взрыва область находилась под углом примерно 30 градусов по отношению к Земле. Предполагается, что это позволит основной энергии солнечной вспышки уйти в сторону. А вот информацию о выбросе вещества и его направлении ученые еще устанавливают.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком ухудшении погоды в Беларуси в начале ноября: «До −4 с дождем и снегом к выходным».
Ранее еще ученые сказали про мощные магнитные бури в ноябре 2024 — что ждать белорусам.