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Мощнейшая вспышка произошла на Солнце ночью 1 ноября — что ждать белорусам

Вспышка наивысшего балла произошла на Солнце 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 1 ноября на Солнце произошла мощнейшая вспышка наивысшего балла. Об этом в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили белорусам и другим жителям Земли.

Так, сразу после полуночи на Солнце случилась новая вспышка высшего балла. Телескопы указали на взрыв в той солнечной области, которая произвела сильную магнитную бурю четвертого уровня 11 октября.

— Буря стала второй по силе во всем двадцать пятом солнечном цикле, — отметили ученые.

На основании данных измерения потока рентгеновского излучения вспышке присвоили высший балл X2.0.

Отмечается, что в момент взрыва область находилась под углом примерно 30 градусов по отношению к Земле. Предполагается, что это позволит основной энергии солнечной вспышки уйти в сторону. А вот информацию о выбросе вещества и его направлении ученые еще устанавливают.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком ухудшении погоды в Беларуси в начале ноября: «До −4 с дождем и снегом к выходным».

Ранее еще ученые сказали про мощные магнитные бури в ноябре 2024 — что ждать белорусам.