Мощнейшая вспышка произошла на Солнце ночью 1 ноября — что ждать белорусам

Отмечается, что в момент взрыва область находилась под углом примерно 30 градусов по отношению к Земле. Предполагается, что это позволит основной энергии солнечной вспышки уйти в сторону. А вот информацию о выбросе вещества и его направлении ученые еще устанавливают.