В Омске продали бывшее общежитие ОмГАУ

На площадке «Дом. рф» подведены итоги торгов по бывшему имущественному комплексу ОмГАУ в центре города. Как уже писала «КП-Омск», на продажу были выставлены здание общежития площадью 4, 1 тысяч кв. метров по улице Яковлева, 5 и земельный участок под ним площадью 0, 29 га. Ранее недвижимость находилась в федеральной собственности.