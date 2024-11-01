В Омске продали бывшее общежитие ОмГАУ

На площадке «Дом. рф» подведены итоги торгов по бывшему имущественному комплексу ОмГАУ в центре города. Как уже писала «КП-Омск», на продажу были выставлены здание общежития площадью 4, 1 тысяч кв. метров по улице Яковлева, 5 и земельный участок под ним площадью 0, 29 га. Ранее недвижимость находилась в федеральной собственности.
Заявки на участие в торгах принимались до 28 октября, а сегодня были подведены результаты аукциона.
Единственным желающим прикупить недвижимость в центре Омска стала предпринимательница Софья Кутулуцкая. Она выкупила имущественный комплекс по начальной цене за 80, 4 млн рублей.
Напомним, что на торги на том же ресурсе также выставлено здание бывшей столовой ОмГАУ и соответствующий земельный участок. Объект расположен по соседству на Яковлева, 3.