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В Омске продали бывшее общежитие ОмГАУ

Вместе со зданием с молотка ущел и земельный участок в центре города.

Источник: Комсомольская правда

На площадке «Дом. рф» подведены итоги торгов по бывшему имущественному комплексу ОмГАУ в центре города. Как уже писала «КП-Омск», на продажу были выставлены здание общежития площадью 4, 1 тысяч кв. метров по улице Яковлева, 5 и земельный участок под ним площадью 0, 29 га. Ранее недвижимость находилась в федеральной собственности.

Заявки на участие в торгах принимались до 28 октября, а сегодня были подведены результаты аукциона.

Единственным желающим прикупить недвижимость в центре Омска стала предпринимательница Софья Кутулуцкая. Она выкупила имущественный комплекс по начальной цене за 80, 4 млн рублей.

Напомним, что на торги на том же ресурсе также выставлено здание бывшей столовой ОмГАУ и соответствующий земельный участок. Объект расположен по соседству на Яковлева, 3.