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Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Сейчас в Олбани: +21° 4 м/с 64% 749 мм рт. ст. +15°

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 2—3 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с; вечером 2 ноября, ночью 3 ноября — дождь, в горах со снегом», — говорится в сообщении.

Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8−10 градусов и составит от 0 до +5 ночью, днем — от 5 до 10 градусов выше нуля.

В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в горнолесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.