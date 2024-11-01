Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела
Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8−10 градусов и составит от 0 до +5 ночью, днем — от 5 до 10 градусов выше нуля.
В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в горнолесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.