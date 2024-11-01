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В красноярском зоопарке заболел жираф

В парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали о болезни жирафа Феклы.

Источник: Парк «Роев ручей» Красноярск — Telegram

На время лечебных процедур ее вольер временно закрыли для посещения для того, чтобы лишний раз не беспокоить животное. Ветеринарные врачи парка делают всё возможное, чтобы Фёкла поскорее поправилась, — рассказали в пресс-службе красноярского зоопарка Фекла приехала в Красноярск из Африки 29 октября 2007 года. Сейчас ей уже 19 лет и она считается «возрастным» животным.

Напомним, что недавно в красноярском зоопарке поселились носуха и два мангуста из Минска, а уже в следующем году планируют вернуть манулов.

флора и фауна