В красноярском зоопарке заболел жираф

На время лечебных процедур ее вольер временно закрыли для посещения для того, чтобы лишний раз не беспокоить животное. Ветеринарные врачи парка делают всё возможное, чтобы Фёкла поскорее поправилась, — рассказали в пресс-службе красноярского зоопарка Фекла приехала в Красноярск из Африки 29 октября 2007 года. Сейчас ей уже 19 лет и она считается «возрастным» животным.