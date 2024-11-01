Вход в зоопарк Екатеринбурга почти 3,5 тысячи человек оплатили тыквой

Жители Свердловской области активно готовились к празднованию Хэллоуина, который прошел в ночь с 31 октября по 1 ноября. Маркетплейсы зафиксировали рост продаж тематических товаров: карнавальных масок, аквагрима, гирлянд, костюмов и декора. А событийные площадки региона представили программу тематических мероприятий. В честь праздника на один день входным билетом в зоопарк уральской столицы стала тыква, а в Арамили отметили день рождения Бабы Яги.