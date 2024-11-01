Проезд в автобусах «Батайск — Ростов-на-Дону» подорожает с 15 ноября

С 15 ноября 2024 года в Ростовской области изменится плата за проезд на автобусных маршрутах «Батайск — Ростов-на-Дону». Эту информацию подтвердили в АТП-1.
— Стоимость билета на одного человека составит 63 рубля, — сообщили журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Как выяснилось, повышение цены связано с ростом расходов перевозчика, в том числе на топливо. Напомним, сейчас за проезд между Батайском и Ростовом пассажиры платят 57 рублей.
Добавим, на указанном направлении также собираются запустить дополнительные автобусы. В планах — дальнейшее обновление автопарка.