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Проезд в автобусах «Батайск — Ростов-на-Дону» подорожает с 15 ноября

Ростов-на-Дону» составит 63 рубля.
Источник: Комсомольская правда

С 15 ноября 2024 года в Ростовской области изменится плата за проезд на автобусных маршрутах «Батайск — Ростов-на-Дону». Эту информацию подтвердили в АТП-1.

— Стоимость билета на одного человека составит 63 рубля, — сообщили журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

Как выяснилось, повышение цены связано с ростом расходов перевозчика, в том числе на топливо. Напомним, сейчас за проезд между Батайском и Ростовом пассажиры платят 57 рублей.

Добавим, на указанном направлении также собираются запустить дополнительные автобусы. В планах — дальнейшее обновление автопарка.