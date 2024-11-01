В центре Москвы с 1 ноября запустили динамический тариф на парковку

Введение динамического тарифа на парковку машин в городе пока носит экспериментальный характер. С 1 ноября 2024 года оплата стоянки автомобилей по новой схеме доступна на Ильинке, площадях Тверская Застава и Новая, Рождественском бульваре и в Никитском переулке.
Суть тарифа заключается в том, что стоимость парковки может снизиться до нулевой при отсутствии загруженности мест для стоянки автомобилей. Но если свободного пространства для машин практически нет, то цена вырастет до 800 рублей в час.
Мэрия Москвы отметила временный характер перечисленных условий. Городские власти по итогам эксперимента проанализируют отзывы водителей, после чего скорректируют условия тарифа.
Столичные водители благодаря эксперименту смогут просчитывать свой маршрут и прогнозировать стоимость конкретных парковочных мест, обладая информацией о загруженности конкретных стоянок. Кроме того, введение тарифного плана позволит эффективнее управлять парковочными местами в центре столицы, считают в администрации города.