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В центре Москвы с 1 ноября запустили динамический тариф на парковку

На пяти улицах российской столицы водители смогут оплачивать стоянку автомобилей в зависимости от загруженности парковочных мест, сообщает сайт мэрии Москвы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Парковка в Москве.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Введение динамического тарифа на парковку машин в городе пока носит экспериментальный характер. С 1 ноября 2024 года оплата стоянки автомобилей по новой схеме доступна на Ильинке, площадях Тверская Застава и Новая, Рождественском бульваре и в Никитском переулке.

Суть тарифа заключается в том, что стоимость парковки может снизиться до нулевой при отсутствии загруженности мест для стоянки автомобилей. Но если свободного пространства для машин практически нет, то цена вырастет до 800 рублей в час.

Мэрия Москвы отметила временный характер перечисленных условий. Городские власти по итогам эксперимента проанализируют отзывы водителей, после чего скорректируют условия тарифа.

Столичные водители благодаря эксперименту смогут просчитывать свой маршрут и прогнозировать стоимость конкретных парковочных мест, обладая информацией о загруженности конкретных стоянок. Кроме того, введение тарифного плана позволит эффективнее управлять парковочными местами в центре столицы, считают в администрации города.