Фейхоа дешевле антоновки: что еще продают на Комаровке в ноябре

Помимо «дедушкиной антоновки» (именно так было подписано на ценнике) и экзотического фейхоа из Узбекистана, на Комаровке много яблок — от 80 копеек за 1 кг до тех самых 10 рублей за 1 кг.
Многие яблоки очень крупные, красивые и как будто восковые. Продавцы утверждают, что весь товар белорусский. Разнообразие сортов и вкусов (сладкие, кисло-сладкие, с небольшой кислинкой, кислые, сахарные) впечатляют.
Груши продают по 6 рублей за 1 кг, стоимость винограда разнится от 4 до 15 рублей за 1 кг в зависимости от его сорта. Как и у яблок, разнообразие очень большое.
По доступным ценам продаются сливы — от 3,5 до 8 ₽/кг, хурма — 5−7 ₽/кг и гранаты 9−15 ₽/кг. Продавцы расхваливают новые сорта граната свежего урожая, убеждая в их максимальной сочности и сладости, дают попробовать на вкус.
Можно купить бруснику и клюкву (8−17 рублей за 1 кг), манго, цены на который очень сильно отличаются — от 5 рублей за 1 шт до 45 рублей за 1 шт, а также навевающие будущее зимнее новогоднее настроение мандарины: они стоят 7−12 рублей за 1 кг.
Любителям экзотики в этот поздне-осенний период можно полакомиться питахайей и лаймом, продаются клубника по 19 рублей за 1 кг, голубика по 13 рублей за 100 г и по 36 за 1 кг, малина и облепиха в маленьких и больших стаканчиках.
Сезонные овощи доступны, а многие дешевле, чем в магазинах: самые простые сладкие перцы продаются по 2−3 рубля за 1 кг, томаты — по 4−5 ₽/кг, баклажаны — по 2−3 ₽/кг, дайкон — по 2 ₽/кг, тыквы и белокочанная капуста по 1,5−2 ₽/кг.
Грибов немного, но и они присутствуют для любителей ароматов продуктов тихой охоты. Шампиньоны можно приобрести по 8 рублей за 1 кг, маслята по 20 ₽/кг, грузди по 15 ₽/кг. Белые польские грибы в ведерках разных размеров, маленькие и большие «переростки», стоят от 15 до 70 рублей. Дороговато. Но очень привлекательно.