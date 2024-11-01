Фейхоа дешевле антоновки: что еще продают на Комаровке в ноябре

Грибов немного, но и они присутствуют для любителей ароматов продуктов тихой охоты. Шампиньоны можно приобрести по 8 рублей за 1 кг, маслята по 20 ₽/кг, грузди по 15 ₽/кг. Белые польские грибы в ведерках разных размеров, маленькие и большие «переростки», стоят от 15 до 70 рублей. Дороговато. Но очень привлекательно.