Жителей Башкирии предупредили о надвигающемся шквалистом ветре

Опасная погода ожидается в Башкирии. МЧС республики предупреждает население о шквалистом ветре, гололеде, налипании снега на ветки и провода, а также тумане.
Так, завтра, 2 ноября, на Башкирию обрушится юго-западный ветер, скорость которого будет 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с. На дорогах из-за тумана и осадков видимость опустится до 500−1000 метров.
Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3, +8°.
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