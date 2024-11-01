Наземное метро в Екатеринбурге начнут проектировать в следующем году

В Екатеринбурге проектирование первой ветки наземного метрополитена может начаться уже в 2025 году. Благоприятные условия для скорейшего старта проектировочных работ назвал директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин 1 ноября.
Алексей Прядеин выразил надежду на то, что работы по проектированию начнутся уже в 2025 году. Это станет возможно в том случае, если будет определен источник финансирования, заявил он.
Известно, что проект первой ветки наземного метро уже прошел технико-экономическое обоснование. Проектирование ветки начнется со станций «Новокольцовский», «Студенческая», «ЭКСПО».