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Наземное метро в Екатеринбурге начнут проектировать в следующем году

Проектирование наземного метро в Екатеринбурге начнется в 2025 году, если найдется финансирование.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге проектирование первой ветки наземного метрополитена может начаться уже в 2025 году. Благоприятные условия для скорейшего старта проектировочных работ назвал директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин 1 ноября.

Алексей Прядеин выразил надежду на то, что работы по проектированию начнутся уже в 2025 году. Это станет возможно в том случае, если будет определен источник финансирования, заявил он.

Известно, что проект первой ветки наземного метро уже прошел технико-экономическое обоснование. Проектирование ветки начнется со станций «Новокольцовский», «Студенческая», «ЭКСПО».

метро