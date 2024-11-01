Иркутский театр юного зрителя открылся после капитального ремонта

Иркутский областной театр юного зрителя имени А. Вампилова открыл свои двери после капитального ремонта и начал 97 театральный сезон. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, работы проводили по национальному проекту «Культура», общая стоимость составила 49,3 миллиона рублей.
1 ноября показали премьерный спектакль. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— Ремонт начали в апреле. За короткий срок провели большой объем разных видов работ. В условиях действующего театра, где идут репетиции, это добавило сложности, но подрядчик справился с задачей. Результат его работы могут видеть все жители Иркутска. 1 ноября театр принял зрителей, — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Внутренние помещения привели в порядок. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Специалисты провели гидроизоляцию и утепление фундамента, привели в порядок фасад здания, купола, восстановил кирпичную кладку, заменили балюстраду, окна и двери. Частично отремонтировали внутренние помещения.
Артисты проведут Пушкинскую неделю. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Премьерой 97 сезона стал спектакль «Почему ты уходишь?» по пьесе американского драматурга Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». Помимо этого артисты проведут Пушкинскую неделю, приуроченную к 225-летию автора, и покажут его произведения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дополнительные 115 миллионов планируют выделить на строительство школы на улице Ярославского в Иркутске.