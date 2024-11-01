Иркутский театр юного зрителя открылся после капитального ремонта

— Ремонт начали в апреле. За короткий срок провели большой объем разных видов работ. В условиях действующего театра, где идут репетиции, это добавило сложности, но подрядчик справился с задачей. Результат его работы могут видеть все жители Иркутска. 1 ноября театр принял зрителей, — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.