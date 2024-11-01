Белоруска сдала порвавшиеся после срока гарантии туфли и получила компенсацию

Тогда горожанка обратилась в суд. Туфли направили на товароведческую экспертизу. Судэксперт установил, что пара обуви имеет дефекты в виде углублений в пяточной части подошв с выступанием облегчительных полостей, а также нашел ряд факторов производственного характера, которые по отдельности или в совокупности могли привести к появления дефектов.