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Белоруска сдала порвавшиеся после срока гарантии туфли и получила компенсацию

В Гродно женщина сдала после гарантии порвавшиеся туфли и выиграла суд.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно женщина относила туфли гарантийный срок, а когда они порвались пошла в суд и выиграла. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Так, гродненка хотела вернуть в обувной магазин кожаные туфли, которые порвались после гарантийного срока, ей отказались вернуть деньги, и она пошла в суд.

Отмечается, что туфли из натуральной кожи белоруска принесла в магазин на следующий день после окончания гарантийного срока. Женщина написала заявление, что хочет вернуть деньги за туфли, так как после месяца носки на туфлях появились дефекты: растрескалась подошва, образовались вмятины. Но продавец отказал из-за истечения гарантийного срока.

Тогда горожанка обратилась в суд. Туфли направили на товароведческую экспертизу. Судэксперт установил, что пара обуви имеет дефекты в виде углублений в пяточной части подошв с выступанием облегчительных полостей, а также нашел ряд факторов производственного характера, которые по отдельности или в совокупности могли привести к появления дефектов.

Суд вынес решение в пользу покупательницы. Договор купли-продажи расторгли, также с ответчика в пользу истицы взыскали сумму, уплаченную за обувь, неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств, а также постановили возместить расходы на юридическую помощь, проведение экспертизы и компенсацию морального вреда.

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