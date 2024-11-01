Создан «долгоживущий» кот Шредингера на базе холодных атомов

Как отмечают ученые, для проведения подобных замеров требуется, чтобы частицы находились в запутанном состоянии очень долго, на протяжении несколько секунд или минут. Этого достичь очень сложно, так как квантовый «кот Шредингера» обычно не живет долгое время из-за случайных взаимодействий с другими частицами и объектами. Китайским физикам удалось решить эту проблему благодаря тому, что им удалось подобрать такой режим «запутывания» атомов иттербия-173, при котором они защищены от большинства помех.