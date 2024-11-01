В Ростове водителя «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре

В Ростове-на-Дону владельца автомобиля Porsche (Порше) оштрафовали за парковку на тротуаре. Об этом сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.
Нарушителя вычислили после публикации снимка в соцсетях. Оказалось, иномарку на пешеходной аллее оставил 29-летний ростовчанин. Теперь он должен выплатить 1 тысячу рублей по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: тротуары предназначены исключительно для пешеходов, и движение машин по таким участкам угрожает жизни и здоровью людей.