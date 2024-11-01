Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове водителя «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре

В Ростове за парковку на тротуаре наказали владельца «Порше».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону владельца автомобиля Porsche (Порше) оштрафовали за парковку на тротуаре. Об этом сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.

Нарушителя вычислили после публикации снимка в соцсетях. Оказалось, иномарку на пешеходной аллее оставил 29-летний ростовчанин. Теперь он должен выплатить 1 тысячу рублей по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: тротуары предназначены исключительно для пешеходов, и движение машин по таким участкам угрожает жизни и здоровью людей.