Свердловское МЧС ужесточило штормовое предупреждение

Ранее спасатели предупредили, что непогода придет в Свердловскую область 2 ноября. Однако предупреждение продлили до 3 числа. На Средний Урал надвигается циклон из Санкт-Петербурга. В связи с этим в регионе будет облачная погода с небольшим снегом.