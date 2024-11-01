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Свердловское МЧС ужесточило штормовое предупреждение

Непогода продлится в Свердловской области до 3 ноября.

Сейчас в Олбани: +19° 2 м/с 73% 750 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Свердловское МЧС ужесточило штормовое предупреждение. На Среднем Урале прогнозируют порывистый ветер, сильный снег и гололед. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

— По данным синоптиков, 2—3 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду, сильный снег и гололед. Главное управление МЧС России по Свердловской области убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких, — рассказали спасатели.

Погодные явления могут сказаться на осложнении дорожной обстановки. В связи с этим автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными.

Ранее спасатели предупредили, что непогода придет в Свердловскую область 2 ноября. Однако предупреждение продлили до 3 числа. На Средний Урал надвигается циклон из Санкт-Петербурга. В связи с этим в регионе будет облачная погода с небольшим снегом.