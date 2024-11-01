Свердловское МЧС ужесточило штормовое предупреждение. На Среднем Урале прогнозируют порывистый ветер, сильный снег и гололед. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
— По данным синоптиков,
Погодные явления могут сказаться на осложнении дорожной обстановки. В связи с этим автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными.
Ранее спасатели предупредили, что непогода придет в Свердловскую область 2 ноября. Однако предупреждение продлили до 3 числа. На Средний Урал надвигается циклон из Санкт-Петербурга. В связи с этим в регионе будет облачная погода с небольшим снегом.