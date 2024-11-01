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«Тема рыдает, его трясет, но Никита его уговорил!» Уроженка Беларуси Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков спас ее сына

Уроженка Беларуси Подольская рассказала, как Никита Пресняков спас ее сына Тему.

Источник: Комсомольская правда

Уроженка Могилева Наталья Подольская недавно рассказала про опаснейшую ситуацию, в которой оказался ее старший сын Артемий: события могли закончиться самым непредсказуемым образом, но Тему спас его брат Никита Пресняков. Впрочем, обо всем по порядку.

Певица Наталья Польская тщательно оберегает свое семейное счастье: в браке с Владимиром Пресняковым она воспитывает двоих очаровательных сыновей, Тему и Ваню. Со старшим сыном Владимира Преснякова Никитой Наталья в самых замечательных отношениях — белоруска гордится дружной мужской частью семьи.

Братья очень дружны. Фото: личная страница Владимира Преснякова в соцсети.

Ну, а недавно, как пишет «Комсомолка» со ссылкой на mk.ru, Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков в буквальном смысле спас своего сводного брата Тему.

События, были, что называется, на грани…

«Тема баловался и проглотил маленький кусочек зубочистки. Видимо, она ему поцарапала гортань. У Темы из-за этого случился просто истерический припадок. Ему казалось, что он задыхается и умирает. Никита его спас», — рассказала белоруска.

У белоруски двое очаровательных сыновей. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.

Наталья Подольская с благодарностью отметила: Никита Пресняков в этой форс-мажорной эмоциональной ситуации не растерялся, а сохранил самообладание и хладнокровие.

По дороге в больницу испуганный Тема просто не реагировал на Наталью.

«Тема рыдает, его трясет. Но Никита его уговорил. “Давай заедем на заправку, купим булочку. Не поможет — поедем дальше”, — сказал старший внук Аллы Пугачевой.

Тема согласился и все, в конечном счете, к счастью, обошлось.

Никита не растерялся и смог помочь брату. Фото: личная страница Никиты Преснякова в соцсети.

«Я такая благодарная Никите была! Он такое влияние имеет на Тему! Я бы не справилась без него точно. Он для своих младших братьев — кумир!» — отметила, не без понятной благодарности, Наталья Подольская.

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