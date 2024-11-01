«Тема рыдает, его трясет, но Никита его уговорил!» Уроженка Беларуси Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков спас ее сына

Уроженка Могилева Наталья Подольская недавно рассказала про опаснейшую ситуацию, в которой оказался ее старший сын Артемий: события могли закончиться самым непредсказуемым образом, но Тему спас его брат Никита Пресняков. Впрочем, обо всем по порядку.
Певица Наталья Польская тщательно оберегает свое семейное счастье: в браке с Владимиром Пресняковым она воспитывает двоих очаровательных сыновей, Тему и Ваню. Со старшим сыном Владимира Преснякова Никитой Наталья в самых замечательных отношениях — белоруска гордится дружной мужской частью семьи.
Братья очень дружны. Фото: личная страница Владимира Преснякова в соцсети.
Ну, а недавно, как пишет «Комсомолка» со ссылкой на mk.ru, Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков в буквальном смысле спас своего сводного брата Тему.
События, были, что называется, на грани…
«Тема баловался и проглотил маленький кусочек зубочистки. Видимо, она ему поцарапала гортань. У Темы из-за этого случился просто истерический припадок. Ему казалось, что он задыхается и умирает. Никита его спас», — рассказала белоруска.
У белоруски двое очаровательных сыновей. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Наталья Подольская с благодарностью отметила: Никита Пресняков в этой форс-мажорной эмоциональной ситуации не растерялся, а сохранил самообладание и хладнокровие.
По дороге в больницу испуганный Тема просто не реагировал на Наталью.
«Тема рыдает, его трясет. Но Никита его уговорил. “Давай заедем на заправку, купим булочку. Не поможет — поедем дальше”, — сказал старший внук Аллы Пугачевой.
Тема согласился и все, в конечном счете, к счастью, обошлось.
Никита не растерялся и смог помочь брату. Фото: личная страница Никиты Преснякова в соцсети.
«Я такая благодарная Никите была! Он такое влияние имеет на Тему! Я бы не справилась без него точно. Он для своих младших братьев — кумир!» — отметила, не без понятной благодарности, Наталья Подольская.
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