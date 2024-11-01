В Самарской области заработал новый мусорный оператор

— 1 ноября 2024 года АО «Экология» начинает свою деятельность в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Самарской области. На маршруты выходит больше 400 единиц техники во всех городских округах и муниципальных районах области, — сообщили в организации.